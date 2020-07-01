محمد منير يطرح «الناس في بلادي» احتفالًا بثورة 30 حزيران

كشف المنتج مصطفى إسماعيل عن موعد طرح أغنية "الناس في بلادي" الذي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير والتي تم إنتاجها خصيصًا احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، حيث من المقرر طرح الأغنية يوم الجمعة المقبل 3 يوليو، وهي إهداء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري.

كما انتهى الكينج محمد منير من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا من مونتاج ومكساج استعدادًا لطرحه، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية مصطفي إسماعيل.

يُشار إلى أن المنتج مصطفى إسماعيل تعاون مؤخرًا مع أصالة في أغنية "الحب والسلام" والتي سيتم طرحها هي الأخرى خلال أيام وهي عمل غنائي مصور على طريقة الفيديو كليب يدعو للتفاؤل في ظل انتشار جائحة كورونا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف على موعد حفل محمد منير الجديد

أصالة تتعاون مع محمد رحيم في أغنية جديدة