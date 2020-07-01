أرملة عزت أبو عوف في ذكرى وفاته الأولى تؤكد أنه رحل ولم يترك لنا سوى بقايا ماضي

في ذكراه السنوية الأولى وجهت أميرة أبو عوف أرملة الفنان الراحل عزت أبو عوف رسالة مؤثرة له.

وعبر حسابها على فيسبوك، كتبت أميرة أبو عوف "رحل ولم يترك لنا سوى بقايا ماضي، عطر لا ينسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهي، غدا اول سنه تعدي بدون وجودك صعب جدا . ارجو قراه الفاتحه و الدعاء له بقدر حبكم له. بحبك هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري".

يشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف توفي 1 مايو العام الماضي، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.

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