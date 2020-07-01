سمية الخشاب تنشر صور لها أثناء قضائها العطلة الصيفية

شاركت الفنانة سمية الخشاب بأجواء قضائها عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ونشرت سمية الخشاب صورا لها على البحر مرتدية كاش مايوه باللون البرتقالي.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو كليب "عربيّة أنا"، الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين‎".‎

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري.

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فيديو جديد لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"