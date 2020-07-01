تحدي أغنية "اللي فات مات" يكتسح (تيك توك)

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كشف المطرب المصري، خالد سليم، عن نجاح تحدي أغنيته الجديدة “اللي فات مات”، حيث حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة، بعد تدشينه منذ حوالى أسبوع.

تدور فكرة التحدي حول قيام الأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مع مقطع من أغنية “اللي فات مات”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللي فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.