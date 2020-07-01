شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث موس تعلن عن موقفها من تقديم جزء جديد من The Invisible Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Invisible Man في شباك التذاكر العالمى مكاسب وصلت إلي ١٢٤ مليون دولار أمريكي رغم غلق دور العرض لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا وهو ما يؤكد أن استكمال عرض الفيلم قد يزيد من إيرادات الفيلم بشكل كبير.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.

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إليزابيث موس كشفت عن رغبتها في تقديم جزء جديد من الفيلم في حالة قيام الجمهور بطلب تقديم جزء ثاني لأن ذلك سيفيد في أخذ قرار تقديم جزء جديد من العمل.

الفيلم كان أقيم له عرض خاص في فيراير وحرصت النجمة إليزابيث موس على حضور العرض الخاص لفيلمها الرعب الجديد The Invisible Man وذلك في المسرح الصيني بلوس أنجلوس.