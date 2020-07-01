شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أدم وسمية الخشاب يصوران فيلم "صابر وراضى" منتصف يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أحمد أدم تصوير فيلمه الجديد" صابر وراضى" منتصف شهر يوليو الجارى، فى منطقة الحزام الأخضر وتجمعه المشاهد الأولى بالفنانة سمية الخشاب التى تقدم دور البطولة أمامه فى الفيلم حيث يعود الثنائى للتعاون سوياً بعد 18 سنة من تقديمها فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" عام 2002.

فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط" العام الماضى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا.

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بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.