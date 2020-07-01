بصورة جديدة.. سوسن بدر لجمهورها: أنا بحب محمد منير جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة. علقت "سوسن" على الصورة التي نالت إعجاب متابعيها قائلة: "حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت، أنا بحب محمد منير جدًا". شاركت الفنانة سوسن بدر في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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