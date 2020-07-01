محمد سامي يعود للجيم رفقة زوجته.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
أعلن المخرج محمد سامي عودته لممارسة الرياضة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجول.
نشر سامي صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، من داخل "الجيم"، وعلق: "مع مي عمر".
اكتفت الفنانة مي عمر بتعليقها على الصورة بوضع قلب.
وشاركت الفنانة مي عمر في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2020، وهو من بطولة ياسر جلال، رياض الخولي، مى عمر، نجلاء بدر، مجدي فكري، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، مها نصار، صفوة، دياب، ليلى أحمد زاهر.
وتستعد مي لخوض أولى بطولاتها التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.
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