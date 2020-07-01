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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة إنتاج Frozen 3 بعدما أصبح من أشهر أفلام ديزنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن متابعي فيلم الرسوم المتحركة الشهير Frozen، يطوقون لعمل جزء ثالث منه، حيث تداول عدد كبير من محبي Frozen إمكانة عمل Frozen 3، لكن مخرج قصة الفيلم مارك سميث، خيب آمال محبي فيلم الجليد، حيث قال في تصريحات صحفية عندما سئل عن إمكانية عمل جزء ثالث من Frozen.." "أعتقد أن Frozen II لا يزال قريب جدًا من عقول الجميع وأفكارهم ، والتفكير في ما يحدث بعد ... أبعد عن الخطط خلال الفترة الحالية "
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ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.
وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel..
كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليار دولار .
ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.
وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.
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