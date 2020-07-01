بالفيديو: لقاء الخميسي تطرد زوجها من المنزل بعد إصابته بفيروس كورونا

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن ردة فعلها بعد انتشار أنباء حول ثبوت إيجابية عينة زوجها محمد عبد المنصف لفيروس كورونا، وقالت إنها طلبت منه جمع متعلقاته ومغادرة بيت الزوجية فورا، والانتقال لمنزل قديم يملكانه في حي الدقي، حتى لا تنتقل العدوى إليها.

وأشارت الخميسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن زوجها الذي يعمل حارسا للمرمى بأحد الفرق الكبرى في الدوري المصري لكرة القدم، خضع مثل بقية اللاعبين لفحص فيروس كورونا قبل استكمال منافسات الدوري.

وتابعت قائلة: أنا لقيت أصحابي بيتصلوا بيا بيقولوا أن عبد المنصف مصاب فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت.. قوم يا ابني.. قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشى من هنا.. وترتني.

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وأكدت لقاء تخوفها تجاه عودة النشاط الرياضى، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للأطمئنان على صحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادي دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بكورونا.

وتابعت ضاحكة: أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضي راجع فقلت لعبد المنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تاني.. وعندك شقة الدقي أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه.

وعن جائحة كورونا والعزل المنزلي، قالت إن فيروس كورونا جمع الأسرة المصرية وجعل حالة الود والألفة تزيد داخلها، وتابعت:” أنا عملت كيك لأول مرة في حياتي وعبد المنصف أبدع في سقى الجنينة والورد.