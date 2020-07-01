لقاء سويدان تكشف كواليس عملها مع يوسف الشريف: فعلاً يرفض لمس الفنانات

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة للفنان يوسف الشريف وعلقت عليها وقالت: «أنا بحترم الفنان يوسف الشريف جداً، وبحب أعماله؛ لأنها هادفة وراقية، وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب، وله كامل الحرية في رأيه واختياراته. واشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عام ٢٠١١، وكان فعلاً مابيلمسش حد، وكل إنسان حر ما لم يضر غيره».

وتفاعل معها الكثيرون من متابعيها الذين أشادوا بموقف يوسف الشريف وتصريحاته التي أدلى بها في برنامج «مساء دي إم سي» التي قال خلالها إنه لا يفضل تقديم مشاهد خادشة للحياء، ويضع شرطاً في عقوده بألا يقدم هذه النوعية من المشاهد.

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يُشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان قد فاجأت جمهورها منذ ما يزيد على عام بمنشور أعلنت من خلاله اعتزلها العمل الفني، وقالت خلاله: «بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة».

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وأضافت: «المهنة أصبحت عبئاً نفسياً وعصبياً على الفنان الذي يحترم فنه وذاته؛ لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائياً من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله».

وأنهت: «لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس، وهذا القرار ليس انفعالياً، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه».

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