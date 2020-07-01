بسبب فيروس كورونا محمد رمضان ممنوع من السفر

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع مصور من أغنيته الجديدة تيك توك مع المطرب العالمي سوبر ساكو، التي يقوم بتصويرها داخل أحد أحواض السباحة.

وعلق محمد رمضان على المقطع الذي نشره وقال: «بسبب فيروس كورونا ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب تيك توك قريباً على قناتي الرسمية على يوتيوب»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أكدوا انتظارهم لأغنيته الجديدة.

يُشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد شارك جمهوره ومحبيه خلال الأيام الماضية بمجموعة من الصور لإحدى الفتيات التي قلدت شخصيته في أحد أعماله الدرامية التي قدمها خلال السنوات الماضية، ونالت الصور إعجاب محمد رمضان بشكل كبير، وقام بشكر الفتاة التي قامت بتقليده وأثنى على موهبتها.

على ناحية أخرى أعلن الفنان محمد رمضان خلال الأسابيع الماضية عن استعداده للبدء في التحضير لمسلسل الإمبراطور الذي سيجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي الذي تعرض بسببه لانتقادات شديدة من قبل البعض الذين أكدوا أن اختياره لتجسيد الفنان أحمد زكي اختيار في غير محله.



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لينك الفيديو :

https://www.instagram.com/p/CCDrq-7B7Tb/?utm_source=ig_web_copy_link