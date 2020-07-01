مي كساب تشعل السوشيال ميديا بفيديو تقص فيه شعر زوجها

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة ظهرت من خلالها وهي تمسك بيدها مقص حلاقة، وظهر بجانبها زوجها أوكا وبجانبه أشقاؤه، ويبدو أنهم قد قاموا بقص شعرهم جميعاً.

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وعلقت مي كساب على الصورة التي نشرتها، وكشفت من خلالها أنها من قامت بقص شعر زوجها وأشقائه، وقالت: «لو سبتوني كام يوم كمان هفتح محل حلاق في مدينتي، معلش يا حازم أنا ظبطلك الرأس لحد ما إنت تيجي تكمل، ملحوظة أنا حلقت للتلاتة».

على ناحية أخرى تستعد الفنانة مي كساب خلال الفترة الحالية للتحضير لتصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، من بينهم هشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد وسامي مغاوري ومحمد ثروت وأوتاكا وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم الذين شاركوا بوصفهم ضيوف شرف. كما تستعد المطربة مي كساب خلال الفترة الحالية لتسجيل عدد من الأغاني التي اختارت كلماتها خلال الفترة الماضية ولحنها زوجها أوكا، ومن المفترض أن تقوم أيضاً بتصوير إحداها بطريقة الفيديو كليب.

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