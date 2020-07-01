أحمد حاتم يُعلِن أنّه لم يخشَ خوض تجربة فيلمه الجديد "الغسالة"

أكد الفنان أحمد حاتم أنه متحمس لخوض تجربة فيلمه الجديد "الغسالة" الذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي. وأضاف حاتم أن العمل يعتبر مغامرة كبيرة لكنها مبنية على أسس، باعتبار أن مؤلفه ومخرجه يعد العمل الأول لهما في السينما، وعن تعاونه مع مخرج العمل عصام عبدالحميد في أول أعماله بالسينما، قال: "لا أتخوف من ذلك بل على العكس تمامًا، وشهادة حق من قلبي، فهذا الرجل منذ أول يوم تقابلنا وتحدثنا حول العمل وهو يعلم جيدًا تفاصيل الفيلم وكيف سيقوم بتصويره".



وتابع: "تفاصيله الكثيرة حول العمل جعلتني أزداد ثقة به وبالفيلم، لدرجة أن محمود حميدة عندما سمع منه كواليس تحضيره للعمل وثق فيه تمامًا، والحقيقة هو أنه مخرج كبير وفاهم كيفية استخدام الكاميرا"، واختتم حاتم: "يعلم كيفية التعامل مع الفنانين الذين يعملون معه، فأنا شعرت عند التصوير أنه ليس من المخرجين الذين يحاولون عمل كل شيء في أول تجاربه الإخراجية، فهو يقدم ما قام بتحضيره قبل التصوير، فهو كان مساعدا لأساتذة كبار في الإخراج".



"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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