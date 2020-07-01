إلهام شاهين تُؤكِّد أنّه لم يُحدَّد حتى الآن موعد عرض "حظر تجوّل"

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد فيلمها السينمائي "حظر تجول" الذي انتهت من تصويره قبل ما يقرب من 4 أشهر. يذكر أنه تم بدءًا من السبت فتح السينمات طبقا لقرار مجلس الوزراء بنسبة إشغال 25%.فيلم "حظر تجول" بطولة الهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، وهو للمخرج أمير رمسيس. قد يهمك ايضا: إلهام شاهين تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس إلهام شاهين تتحدث عن "البرنس" وتصفه بأفضل مسلسلات 2020

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