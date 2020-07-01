شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: الأغنية الوطنية جزء أساسي من شخصيتي وسأظل أقدمها طوال مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب أحمد جمال، عن سعادته بنجاح أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان "جيل بطل"، التي تم طرحها مؤخراً علي موقع يوتيوب، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبة سيركز فيها على يتم طرح الأغاني المتبقية من ألبوم الجديد.

وأشار أحمد جمال لـ"الخليج 365" أن الأغنية الوطنية بالنسبة له هى جزء أساسى من شخصيته، وسيعمل على تقديمها طوال مسيرته الفنية، لافتاً أنها فى المنطقة المفضلة له ويشعر بأنها مسئولة منه ويحب تلحينها بنفسه حتى يكون أكثر شخص يشعر بكلمات الأغنية، موضحاً أن غنائه لها ينعكس على شعوره بالموقف نفسه الذى تحكى عنه الكلمات، فالرؤية الموسيقية أثناء تحضيرة للأغنية مهمة.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى .