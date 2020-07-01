شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود الحب من جديد؟ براد بيت يقضى ساعتين فى منزل أنجلينا جولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين أمس الثلاثاء، والتى تعد الصور الأولى للقائهما سوياً بعد انفصالهما في 2016.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ 56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.





وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن الثنائي الشهير يعيشان حالة تقارب جيدة من جديد، حيث إنهما يشاركان في تربية أولادهما، مادوكس 18 عاماً، وباكس 16 عاما، وزهرة 15 عاما، وشيلو 14 عاما، وتوأمهما فيفان ونوكس 11 عاما.

في الفترة التي أعقبت الانفصال الأولي في عام 2016 اتفق الزوجان في المحكمة بشأن الحضانة والترتيبات المالية، بعد مناوشات كثيرة بين جولي وبيت، والتى انتهت بتمويل كبير من ثروة بيت البالغة 300 مليون دولار.

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وحصل بيت في يونيو من عام 2019 على حكم من المحكمة على قضاء وقت أطول مع أطفاله وهو ما سمح له بتوطيد علاقته من جديد مع زوجته السابقة.

ويبعد منزل النجم العالمي براد بيت عن منزل زوجته السابقة أنجلينا جولي حوالي 5 دقائق بدراجته النارية، بحسب ما كشفت عنه خريطة الحي الذي يسكنان فيه بمنطقة لوس أنجلوس.