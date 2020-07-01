شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى يصور فيلم "30 مارس" لخالد الصاوى وأحمد الفيشاوى 6 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المخرج أحمد خالد موسى يوم 6 يوليو المقبل، كموعد نهائى لتصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، بطولة كل من خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، الفيلم من تأليف حميد المدنى، حيث انتهى خالد موسى من معاينة أماكن التصوير، وتحديداً الأماكن الخارجية التى سيتم التصوير فيها أولا.

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع كل من خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى وصبرى فواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، على أن تبرم باقى التعاقدات خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن هناك 3 شخصيات آخرى لم تنضم للعمل حتى الأن.

فيلم "30 مارس" يعد التجربة الثالثة فى السينما للمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن قدم فيلمي "هروب اضطرارى" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وفيلم "لص بغداد" الذى يعرض حالياً بطولة النجم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأخرون، تأليف تامر ابراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى مسلسل "ملايكة ابليس" الذى تم عرض الجزء الأول منه على احدى المصنات الرقمية على الانترنت ومكون من 15 حلثة على أن يعرض الجزء الثانى خلال الأسابيع المقبلة، وهو بطولة غادة عادل وأحمد ورانيا يوسف وايمان العاصى وسلوى خطاب وكريم قاسم وصبرى فواز وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى وتأليف محمد أمين راضى.