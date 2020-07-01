"سنية هانم الوراق إنتي طالق".. خالد النبوي يستعيد ذكريات "حديث الصباح والمساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: استعاد الفنان خالد النبوي، ذكريات أحد مشاهده من رائعة مسلسل "حديث الصباح والمساء"، المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد "النبوي" بمشهد جمعه بالفنانة "موناليزا"، الذي تطلقا خلاله، قائلًا: "تعرفي تقولي يا سيدي؟ سنية هانم.. إنتي طالق". مسلسل "حديث الصباح والمساء" من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، نيللي كريم، توفيق عبد الحميد، خالد النبوي، علا غانم، عبلة كامل، عمرو واكد، موناليزا، محمد نجاتي، أحمد زاهر، سلوى خطاب، وجمع كبير من النجوم، المسلسل موسيقى عمار الشريعي.

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