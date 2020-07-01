محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة دانا حمدان، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة شقيقتيها مي سليم وميس حمدان. علقت "دانا"، على الصورة: "أكتر صورة بحبها لينا، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام". Advertisements مي سليم ودانا حمدان شاركتا في مسلسل "حواديت الشانزايزية"، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد. بينما آخر أعمال ميس حمدان كان في عام 2018، إذ شاركت في ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".

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كانت هذه تفاصيل خبر دانا حمدان رفقة مي وميس : ربنا يبعد عننا ولاد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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