بريانكا شوبرا عن معاناتها مع المحسوبية: تعرضت للطرد من أحد أفلامي

أثار رحيل الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت مؤخرًا نقاشًا حادًا في الوسط الفني حول المحسوبية ومحاباة المنتجين السينمائيين لممثلين عن ممثلين وممثلات آخرين.

وأوضح موقع "فيلم فير" الأمريكي، أن المحسوبية ليست مشكلة جديدة في بوليوود، إذ تحدثت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن هذه الأزمة أكثر من مرة.

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وكشفت "شوبرا" عن تعرضها من قبل للطرد من أحد مشاريع أفلامها بعد ترشيح ممثلة غيرها.

وقالت إنها تجاوزت الأمر؛ فلا يوجد ما يعيب أن يولد شخص ينحدر من عائلة فنية تمتلك نفوذًا، إلا أنها علمت نفسها بنفسها أن تحقق أهدافها مهما كانت الصعاب.



