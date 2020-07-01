الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/7/1 01:55 ص بتوقيت أبوظبي
كشف الممثل الأمريكي بروس ويليس مؤخرًا أن قرار عدم عودته لسلسلة أفلام الأكشن "The Expendables – المرتزقة" كلفته الكثير.
وشارك "ويليس" في الجزأين الأول والثاني من "المرتزقة" عام 2010، و2012 وترك انطباعًا جيدًا لدى الجمهور، دفع صناعه إلى طلب الاستعانة به في الجزء الثالث.
وعرض صناع السلسلة على "ويليس" أجر 3 ملايين دولار مقابل 4 أيام تصوير فقط، إلا أن الممثل المخضرم شعر أنه يستحق أكثر من ذلك، وفقًا لموقع "شييت شييت" الأمريكي.
وطلب "ويليس" من صناع الجزء الثالث 4 ملاين دولار كأجر، مليون نظير كل يوم عمل، وهو ما رفضته شركة الإنتاج، وتسبب في ندم الممثل بعد النجاح الكبير الذي حققته السلسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بروس ويليس عن رفض فيلم "المرتزقة": كلفني 3 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.