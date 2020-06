"داي هارد" و"الساحر أوز" يتصدران قائمة الأكثر مشاهدة عبر التاريخ

أصدرت شبكة القنوات التلفزيونية "ناو تي في" نتيجة استطلاع رأي يرصد أكثر الأفلام مشاهدة في التاريخ.

"ناو تي في" أو "التلفزيون الآن"، هي خدمة اشتراك شبكي عبر الأقمار الصناعية صدرت عام 2012 في بريطانيا، ثم امتدت إلى أيرلندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

ووفقًا لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، تضمنت القائمة فيلم الأكشن "Die Hard - داي هارد"، الذي قام ببطولته بروس ويليس.





وارتكزت قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على الأفلام الكلاسيكية، إذ خلصت الدراسة إلى لجوء الشعب البريطاني إلى أفلامه المفضلة القديمة في أوقات التوتر لمنحه الهدوء والسكينة.

ورصد الموقع قائمة الأفلام التي شاهدها البريطانيون أكثر من مرة على مدار حياتهم، وجاءت القائمة كالتالي:

Advertisements

تصدر القائمة فيلم Die Hard بعدد مشاهدات 12 مرة، يليه فيلم Dirty Dancing وThe Wizard of Oz "الساحر أوز" وكلاهما حقق مشاهدات وصلت إلى 12 مرة أيضا.

في المركز الثاني جاءت أفلام: Star Wars: A New Hope ، Star Wars: The Empire Strikes Back، Star Wars: Return of the Jedi، Mary Poppins محققين 11 مرة مشاهدة.

وفي المركز الثالث جاءت أفلام: The Sound of Music "صوت الموسيقى" و Back to the Future "العودة إلى المستقبل" وThe Breakfast Club "نادي الإفطار"، The Lion King "الأسد الملك"، وThe Incredibles "ذا إنكريدابلز"، وRocky "روكي"، وGhostbusters "جوست باسترز"، محققين 10 مرات مشاهدة.

وفي المركز الرابع Top Gun "توب جن"، وHarry Potter and the Philosopher's Stone "هاري بوتر وحجر الفلاسفة"، وThe Godfather "العراب"، محققين 9 مرات مشاهدة.

وفي المركز الأخير جاء فيلم Jaws "الفك المفترس" محققًا 8 مرات مشاهدة.