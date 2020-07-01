ممنوع الكراسي.. آن هاثاواي تكشف قواعد كريستوفر نولان الغريبة

كشفت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، عن قاعدة غريبة يفرضها المخرج كريستوفر نولان على العاملين معه في كل أفلامه.

وعملت "هاثاواي" مع المخرج كريس نولان في أكثر من فيلم منها "Interstellar – إنترستيلر" و"The Dark Knight Rises – نهوض فارس الظلام".





وأوضحت "هاثاواي" السر وراء منع الكراسي في مواقع تصوير نولان بقولها: "إذ حصلنا على كراسي فهذا يعني أن بإمكاننا الجلوس، وجلوسنا يعني أننا لا نعمل"، وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي.

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ودافعت الممثلة الفائزة بالأوسكار عن قواعد المخرج الغريبة، من خلال الإشارة إلى النجاح الكبير الذي تحققه أفلامه.

وتابعت: "يحقق نولان دائمًا خططه في الموعد المحدد ولا يتجاوز الميزانية المحددة، وفي نفس الوقت تحقق الأفلام نجاحًا ساحقًا، وبالتالي يمكننا تفهم عدم سماحه بوجود كراسي في مواقع التصوير".

ويصدر "نولان"، فيلم "عقيدة" رقم 11 في مسيرته في 12 أغسطس/آب المقبل، وكان من المقرر طرحه 17 يوليو/تموز، قبل أن يضطر صناعه لتأجيل طرحه بسبب فيروس كورونا المستجد.