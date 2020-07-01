شكرا لقرائتكم الفيروس يواصل خطف الفنانين.. وفاة العراقي مناف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، وفاة الفنان مناف طالب إثر إصابته بفيروس كورونا عصر اليوم.

ومناف طالب المولود عام 1940 في مدينة الكوت أحب التمثيل مبكراً وقد دفعه هذا الحب إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965، وأصبح مشرفاً فنياً في تربية مدينته الكوت، ومن ثم انتقل إلى ديالى ليمارس ذات المهنة، وفق وكالة "روداوو".

عام 1973 تلقى دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل التي كان أسسها الفنان حقي الشبلي عام 1968 ليكون أحد أعضائها، وكانت أول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الأرض" من تأليف بدري حسون فريد وإخراج محسن العزاوي.

ومن المسرح انتقل إلى التلفزيون، وكان أول عمل له أوائل السبعينات برنامج "أريد أبرد كلبي" من إعداد وإخراج حامد الأطرقجي.

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استقر في سوريا

عام 2006 غادر العراق واستقر في سوريا ليواصل عطاءه الفني، حيث شارك في أغلب المسلسلات التلفزيونية التي أنجزت هناك، منها سارة خاتون، والمجهول، ومطلوب زوجة حالا، وجر السلالم، وآخر أيام الصيف، والرصافي، وعش المجانين، وحب في الهند، ورائحة العاقول.

كما كانت له مشاركات في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة المسارح في دمشق، فضلاً عن إخراج عملين مسرحيين.

يذكر أن فيروس كورونا سبق أن خطف العديد من نجوم الفن والرياضة العراقيين، كان آخرهم اللاعب الدولي السابق أحمد راضي، الذي فارق الحياة، الأحد الماضي.

إلى ذلك، أصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بالفيروس، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، منذ عدة أسابيع.