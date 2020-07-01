شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: 30 يونيو ثورة بدأت بتحرك شعبى وانحاز لها الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، أن ثورة يونيو بدأت بتحرك شعبى تطور إلى ثورة انحاز لها الجيش كعهده دائمًا، عكس ثورة يوليو 1952 التى بدأت كحركة ضباط ثم تطورت لثورة احتضنها الشعب وأيدها.

وجاء تصريحات الحلفاوى، ردًا على سؤال أحد متابعيه عبر تويتر، قائلاً: "ما تحتارش.. ثورة يوليو بدأت كحركة ضباط ثم تطورت لثورة احتضنها الشعب وأيدها، بعكس يونيو التى بدأت بتحرك شعبى تطور إلى ثورة انحاز لها الجيش كعهده دائمًا".

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وأضاف الحلفاوى: "كانت الأغانى والأناشيد الوطنية انعكاسًا لهذا الاحتضان والالتفاف الشعبى، كانت صادقة ومن القلب حتى فى تمجيدها لناصر والثورة".





وكان الفنان نبيل الحلفاوى، حرص على التعليق على كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تطرق فيها إلى كل ما يهدد مصر من تحديات أهمها ما يحدث فى ليبيا واستعداد مصر لحماية حدودها الغربية حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر: " كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية.. إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها اندفاع أو تهور.. حفظ الله مصر من كل شر".