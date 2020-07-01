شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الراحل عزت أبو عوف تحيى ذكرى وفاته الأولى: رحل ولن يترك لنا سوى ماض عطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، على إحياء ذكرى وفاته الأولى، ببعض الكلمات المؤثرة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك.

وقالت زوجة الفنان الراحل في منشورها: "رحل ولم يترك لنا سوى ماضي عطر لا ينسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهى، غدا أول سنة تعدى بدون وجودك صعب جداً، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بقدر حبكم له، بحبك هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري".



اميرة ابو عوف

وسرعان ما تلقت أميرة أبو عوف الكثير من تعليقات أصدقائها ومتابعيها بالدعاء للفنان الراحل الذي رحل عن عالمنا يوم 1 يوليو 2019، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وبعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وفى التسعينيات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم آيس كريم في جليم، ومنذ ذلك الوقت استمر في مجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، ومن أهم أفلامه "إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد"، أما عن المسلسلات، فكان أشهر أدواره في مسلسلات "زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود"، وكان آخر ظهور له فى رمضان الماضي فى أحد الإعلانات التليفزيونية.