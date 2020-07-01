درة تتحدث عن مسيرتها الفنية: ربما لم أحقق الكثير ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة التونسية درة عن مسيرتها الفنية وأعمالها التي حققتها طوال الفترة الماضية، وما تطمح له خلال الفترة القادمة التي تنوي عليها. وكتبت درة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، منذ قليل، لتصف بها مشوارها الفني قائلة: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير.. ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط.. وهذا ما يجعله إنجازًا".
على جانب آخر تبدأ النجمة درة في استئناف تحضيرات فيلمها الجديد "الكاهن"، الفترة المقبلة، وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا، حيث كان مفترض أن ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل، ويشرك في بطولة العمل النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح، وجار اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.
وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.
وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.
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