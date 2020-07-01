شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتحدث عن مسيرتها الفنية: ربما لم أحقق الكثير ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة التونسية درة عن مسيرتها الفنية وأعمالها التي حققتها طوال الفترة الماضية، وما تطمح له خلال الفترة القادمة التي تنوي عليها. وكتبت درة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، منذ قليل، لتصف بها مشوارها الفني قائلة: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير.. ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط.. وهذا ما يجعله إنجازًا".

على جانب آخر تبدأ النجمة درة في استئناف تحضيرات فيلمها الجديد "الكاهن"، الفترة المقبلة، وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا، حيث كان مفترض أن ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل، ويشرك في بطولة العمل النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح، وجار اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

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