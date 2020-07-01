شكرا لقرائتكم خبر عن الوسط الفنى ينقسم على نفسه حول يوسف الشريف بسبب "البوس والأحضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثير فى الساعات الأخيرة إثر تصريحات الفنان يوسف الشريف حول شروطه لقبول عمل فنى أبرزها خلو العمل من أى مشاهد ساخنة أو كما يقال "بوس وأحضان" وانقسم الوسط الفنى لفريقين بين مؤيد ومعارض لتلك التصريحات، الأول يرى أن تلك حرية شخصية على الجميع احترامها وتتفق مع المجتمع المصرى وتقاليده، والثانى يرى أن ذلك إقحام للدين فى الفن ويتعارض مع أصوله، ونستعرض تلك الآراء فى السطور التالية.

قالت الفنانة آيتن عامر إنها لم تشعر بالضيق من "إنترفيو" يوسف الشريف، مشيرة إلى أنها لم تفهم الضجة حول اللقاء، قائلة، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بصراحة متضايقتش خالص من إنترفيو يوسف الشريف وبصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه أنت حر ما لم تضر، بس كدة، ومعتقدتش إنه ضر حد بمعتقداته أو قناعاته شابوة يا عّم".

وحرص كل من النجم كريم فهمي والفنان محمد أنور على دعم النجم يوسف الشريف بعد انتقاد البعض له عقب تصريحاته الأخيرة، ونشر الفنان كريم فهمي صورة لـ يوسف الشريف وعلق عليها قائلا: "الراجل ده أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر فى رأيه ويحترم".

في حين كتب الفنان محمد أنور بوست مطولا مصحوباً بصورة الفنان يوسف الشريف قال فيه: "إيه كل الهري والكلام الفاضي اللي حصل عشان الراجل ده قال إنه عنده مبدأ معين هو إنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده، لإنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه، وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وإنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كدة ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".

وأضاف محمد أنور: "فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان، كل ده علشان موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبو يعملوا ده أو ندموا أصلا على أعمال هما قدموها في البداية وبعدين شافوا إنه ماينفعش إنه يعمل كدة تانى"، ثم أكد أنور أنه يتفق تماماً مع كل ما ذكره الفنان يوسف الشريف مؤكداً أنه مؤمن بكل ما قاله.

من جانبها، علقت الفنانة ناهد السباعي، على الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف قائلة: "أنا بدافع عنه لأني بدافع عن حرية الناس عموماً في آرائهم طالما أنها مابتعارضش مع حريتي".

وأكملت السباعي، في تصريحات إعلامية: "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟، لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".

وتابعت السباعي، الطرفين أحرار أنا حرة في رأيي وهو حر في رأيه لازم نتقبل بعض، يوسف فنان كبير جداً وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهده كبيرة جداً في مسلسل النهاية، دي شروطه في الشغل اللي مش عاجبه مايشتغلش معاه".

ودعم الفنان هشام ماجد، زميله النجم يوسف الشريف بعد موجة الهجوم التى تعرض لها بعد تصريحاته الأخيرة مؤكدا أنه فنان راقى ومحترم يبذل مجهودا كبيرا فى عمله ويحترم جمهوره.

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وكتب ماجد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فى بعض الناس سواء شغالين فى المجال الفنى أو صحفيين أو ناس عادية استغلوا الكلام اللى قالوا يوسف الشريف فى برنامجه مع رامى رضوان، وابتدوا يهاجموه وقاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا إنه كان بيعمل الحاجات دى عادى وإنه يعنى كده بيدعى الفضيلة وكدة".

وتابع ماجد: "كل الاحترام ليوسف الشريف.. فنان راقى ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره، وكل الاحترام لأى حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام، وكل واحد ليه الحرية فى أفكاره طالما بيحترم اللى حواليه ومبيأذيش حد، مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش على أعماله أو تقدر متشغلوش، إنما تطلع تقطع وتشوه فيه بحجة إنك المحامى المدافع عن حق الفن وحرية الإبداع تبقى شخص ناقص، بس كده، كلمتين كانوا حزئنى واتفضلوا استلمونى معاه".

فيما نشرت هنا الزاهد عبر خاصة القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة ليوسف الشريف وكتبت: "من أكتر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاهم".

ودعم الشاعر أمير طعيمة الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيرة، وقال أمير عبر تويتر: "بتوع حرية الرأي واللي دائما بيدافعوا عن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله.. وأصلا مافرضش رأيه على الآخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه وناجح فيه".

فى المعسكر الآخر يقف المخرج مجدى أحمد على الذى انتقد تصريحات يوسف الشريف قائلا: "مكنتش عايز أتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير.. تعبير إيه أنت ممثل.. جزء من عمل فنى له قواعد وأسس أهمها إنه التمثيل مش واقع وإنما حالة للتأثير في مشاهد".

وأضاف في حديثه: "الكلام كدة بقى شبه كلام المشايخ اللي قالوا إن الجواز السينمائي جواز صحيح شرعا.. وبعدين أنت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه إذا كان من حقك أصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعا العمل الاصليين.. ما علاقة كل هذا بحرية الرأي".

وتساءل في نهاية كلامه: "وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهد لأب يحتضن ابنته الغائبة.. لأن الأب (الممثل) قرر إن ابنته (الممثلة) ليست ابنته فى الحقيقة أو أن هذا هو رأيه في الفن.. ما هذا الهراء.. أنا مش مصدق أصلا إنى بناقشه".

كما عبر المنتج محمد العدل عن استيائه من تصريحات النجم يوسف الشريف، حول تصوير المشاهد فى السينما، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أنهينا تطبيق السينما النظيفة.. وبدأنا فى تطبيق مرحلة عدم التلامس".

بينما قال الناقد طارق الشناوي إن يوسف الشريف كل سنة كان ينزل بوست فيما معناه "ماتتفرجش على مسلسلي وروح صلي، إذا كنت شايف إنك بتعمل حاجة ضد الصلاة متعملهاش، وإذا كان عملك الفني ضد الصلاة ماتعملوش".

واستكمل: "وجهة نظري إنه كفن أداء ممثل ينقصه الكثير.. عشان كدة لما عمل فيلم سينمائي لم يحقق نجاحا".

وكان الفنان يوسف الشريف قال خلال برنامج مساء dmc "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى لكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، ما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال لكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".