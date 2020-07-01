شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب فى أحدث صورة لها بفستان تايجر ورضوى الشربيني أول المعلقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي ترتدي فستان "تايجر"، وسرعان ما خطفت الأنظار إليها في التعليقات على الصورة.

وحصدت الصورة التي نشرها دياب عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها، وحرصت المذيعة رضوى الشربيني على كتابة تعليق على الصورة للتغزل في إطلالة دياب الجديدة.

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وشاركت مايا دياب، فى وقت سابق، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

وكانت علقت النجمة اللبنانية مايا دياب على كلمة الرئيس اللبنانى ميشال عون، والتى ألقاها اليوم عبر شاشات التليفزيون، حيث قالت مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر" "يا فخامة الرئيس ميشال عون.. لبنان ما بدّو اجتماع.. لبنان بدّو قرار.. لبنان ينتفض".

وكان عون قد أكد أن بلاده تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية، مشددا على أن الإنقاذ ليس ممكنا فى ظل محاولات زعزعة الأمن فى البلاد، وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الوطنى فى قصر بعبدا الرئاسى اليوم الخميس، أن الاجتماع يهدف لوضع حد للانزلاق الأمنى وهدفنا حماية السلم الأهلى، مشيرا إلى أن تحركات فى لبنان مليئة بالشعارات الطائفية.وتابع الرئيس اللبنانى أن الوحدة الوطنية ضرورة في ظل التحديات الإقليمية قائلا: "علينا أن نكون يدا واحدة فى مواجهة الفتنة، خاصة أن هناك محاولات لسرقة الحراك الشعبى وتحريف مساره".

كما شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، فى وقت سابق متابعيها، وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، بصورة أثناء تلقيها تعليمات وتدريبات، لكيفية عمل فيديوهات "تيك توك"، من ابنتها الصغرى، حيث ظهرت مايا دياب وابنتها، بـ "البيجامات الصفراء"، واتبعت مايا كل تعليمات ابنتها فى الحركات الراقصة، وفى نهاية الفيديو قالت مايا لإبنتها، "اتفضلى على برا .. باى"