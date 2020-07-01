شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحرش رامز جلال بـ شيماء سيف داخل المترو فى فيلم "هيكل نظمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم رامز جلال من تصوير مشهد تحرش من فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، والتى تشارك فى بطولته النجمة غادة عادل وكان المشهد داخل مترو بمحطة القبة، وجمعه بالفنانة شيماء سيف، حيث تحرش بها خلال الأحداث فى إطار كوميدى.

وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم الذى يخرجه محمود كريم، حيث استأنفت أسرة العمل التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع بعدما توقف منذ شهر فبراير الماضى بسبب انشغال الأبطال بمسلسلاتهم الرمضانية وأزمة انتشار فيروس كورونا بعد ذلك، ويتبقى شهر تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .

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ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.