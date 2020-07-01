حمادة هلال يكشف حقيقة مرض والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتشرت مؤخرا شائعات عن الحالة الصحية لوالدة المطرب حمادة هلال، وإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشف هلال في بيان صحفى، "أن هذا الكلام ليس له دليل من الصحة وأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا، وأنه معيب، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض".

وأوضح: "أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء".

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، و من إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة تخطت 9 مليون مشاهد.