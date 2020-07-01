بصورة مع صوفيا لورين.. نادية الجندي تستعيد ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعادت النجمة نادية الجندي ذكرياتها بصورة من إحدى دورات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. ونشرت "الجندي" صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي، والنجمة العالمية صوفيا لورين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نادية على الصورة :"من إحدى دورات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، بحضور النجمة العالمية صوفيا لورين". وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبدي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، ومن إخراج وائل إحسان.

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