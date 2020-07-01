"أخرة القعدة في البيت".. ابنة يسرا اللوزي تلطخ وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "اللوزي" في الصورة ووجهها ملطخ بألوان، وعلقت :"و أدي أخرة القعدة في البيت مع العيال". ووضعت الفنانة يسرا اللوزي مولودتها الثانية "نادية" مايو الماضي، بعد مولودتها الأولى "دليلة". وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مسلسل "طاقة حب" من إخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته وأحمد حاتم، ورشا مهدي، وأنوشكا، وسامي مغاوري.

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