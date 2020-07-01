"تزوجت مرتين ولقبت بـ"رفيعة هانم".. معلومات عن الفنانة ليلى حمدي في ذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم ، 30 يونيو رحلت الفنانة ليلى حمدي، التي اشتهرت بخفة ظلها، وطلتها المبهجة على الشاشة.

اشتهرت ليلى حمدي في الوسط الفني بلقب "رفيعة السينما المصرية"، رغم بدانتها المفرطة، وتم الاعتماد عليها في أغلب أدوارها لتجسيد دور فتاة ثقيلة الوزن في قالب كوميدي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن ليلى حمدي:

1- اسمها الحقيقي إقبال أحمد خليل.

2 - تلقت تعليمها في مدرسة المعلمات بمحافظة سوهاج، ولكنها لم تعمل في التدريس إطلاقًا.

2- ليلى حمدي تزوجت مرتين، الأولى أنجبت منه ابنها "عماد"، وبعد انفصالها اتجهت للفن، والثاني كان الفنان سمير ولي الدين، والد الفنان الراحل علاء ولي الدين.

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4- أبرز أدوارها الشهيرة الخادمه السمينه في "سكر هانم"، والتلميذة المشاكسة في "شارع الحب"، وزوجة عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وشاركت فيما يقرب من 50 عملا سينمائيًا، واقتصرت أدوارها على الأدوار الثانوية والمشاهد القصيرة.

5- انضمت ليلى حمدي إلى فرقة "إسماعيل ياسين"، "ساعة لقلبك".

6- أصبحت من أشهر شخصيات رسام الكاريكاتير "رخا"، ليتخذها موديلا لشخصية "رفيعة هانم" في قصته الكاريكاتيرية "رفيعة هانم و السبع أفندي".

7- شاركت ليلى حمدي في العديد من المسرحيات أبرزها "الحب لما يفرقع، الحبيب المضروب، حماتي في التلفزيون، عمتي فتافيت السكر، وغيرها.

8- وبعد مشاركتها في أدوار ثانوية، زاد وزنها بصورة كبيرة، وابتعدت عن السينما.

9- رحلت ليلى حمدي عن عالمنا في 30 يونيو 1973، تاركة رصيد متميز من الأعمال منها "صغيرة على الحب"، و"الستات ميعرفوش يكدبوا"، "فتافيت السكر"، "وشارع الحب".