"محتاج لحبيب يبقى مقاسك".. أغنية جديدة لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الموزع نديم الشاعري، عن انتهاء تجهيز أغنية جديدة للنجم عمرو دياب. ونشر نديم، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، كلمات الأغنية وتقول :"محتاج لحبيب يبقى مقاسك.. سترك وغطاك قدام ناسك.. قلبه متفصل على كيفك.. مش حد يدوس على إحساسك". Advertisements وعلق نديم :"قريبًا مع الهضبة، الشاعر خالد حلمي، ألحان الموهوب محمد باسط". نديم تعاون مع الهضبة من قبل في أغنية "ملاك الحسن".

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