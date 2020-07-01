أحمد السبكي يكشف عن صورة جمعته بأحمد زكي من "مستر كاراتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف المنتج أحمد السبكي عن صورة جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، من كواليس فيلم "مستر كاراتيه". وعلق "السبكي" على الصورة :"فيلم مستر كاراتية، عرض عام 1993، إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي. فيلم "مستر كاراتيه" بطولة الراحل أحمد زكي، نهلة سلامة، إبراهيم نصر، ممدوح وافي، علاء مرسي، ومن إخراج محمد خان.

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