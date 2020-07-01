"المليجي زوج عمتي".. نبيل الحلفاوي يرد على أحد متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على أحد متابعيه، الذي سأله عن عائلته الفنية، عبر موقع "تويتر"،"ممكن يا قبطان تقولنا عيلتك الفنيه؟".

وقال الحلفاوي :"الملاء كلهم إخوة أو أبناء، سأختار من القدامي.. الجد حسين رياض، الأب يحيى شاهين، الأم هدى سلطان، الخال الأكبر سليمان نجيب والأصغر محمد فوزي".

وأضاف:"الأعمام حمدي وعبدالله غيث، أخي الأكبر محمود مرسي، الأخت نادية لطفي، ابنتان شادية وسعاد في بداية ظهورهما، فريد شوقي زوج خالتي والمليجي زوج عمتي".

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.