تعاون جديد يجمع بين الشاعر أمير طعيمة وسعد لمجرد

كشف الشاعر أمير طعيمة، عن تعاون جديد يجمعه بالنجم المغربي سعد لمجرد في أغنية تحمل عنوان "عدى الكلام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
طعيمة، والتي انتهى من تسجيلها الفنان سعد لمجرد، ومن المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وهى صناعة مصرية خالصة ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.
أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير
وفي نفس السياق، يتعاون الشاعر أمير طعيمة مع النجمة اللبنانية إليسا، في ألبومها الجديد، والذي لم تكشف عن تفاصيلة حتى الأن، وكان من المقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، لكنه شهد تأجيلاً بسبب تفشى فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن.
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