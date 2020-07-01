كريم العمري يكشف تفاصيل جديدة عن "الاختيار" و"الممر" في ذكرى 30 يونيو على نايل سينما

حل الفنان كريم العمري منذ قليل ضيف برنامج "اكشن" الذي تقدمه الإعلامية رباب الشريف، ويذاع عبر شبكة قنوات نايل سينما، وذلك لاحياء ذكرى ثورة 30 يونيو والحديث عن كل من اعماله "الاختيار" و"الممر".

قال كريم العمري، خلال الحلقة، ان النقيب هشام كان من اقرب الأصدقاء للشهيد احمد منسي، لافتا الي انه كان دائما يسمع عن النقيب هشام أثناء خدمته في القوات المسلحه ولكن تم التعارف بينهم بشكل شخصي خلال مسلسل الاختيار.

وأضاف : " انه من عندما شاهد الاختيار من خلال وجهة نظر ضابط قوات مسلحه فلاحظ ان العمل تطرق إلى العديد من الأحداث الهامه التي لم تتناولها الدراما

من قبل.

وتابع : " أن تسليط الضوء على بطل حقيقي بمثابة رسالة كبيرة حتى يعلم الجمهور المشاهد عنه، بالإضافة إلى ذلك فإن نتيجة الاختيار كللت المجهود والإرهاق المبذول به خلال أيام التصوير .

وأشار" العمري إلى أن المخرج بيتر ميمي لم يجعل احد يشعر باي ضغوط خلال التصوير ولكنه كان يحرص على بث الطاقة إيجابية بشكل دائم وامتصاص الضغوط والتوتر".

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وعن الممر قال :" هو أول دور سينمائي يقدمه، كما أن العمل مع المخرج شريف عرفه إضافة كبيرة لمشواري الفني، بالإضافة إلى ذلك

فشهد اللوكيشن العديد من الانضباط واتشرف باشتراكي في كل من الأعمال العظيمة الاختيار والممر.

وتابع : " أن هناك تطور في صناعة الاعمال وكما ان الجمهور المشاهد أصبح لديه وعي كبير ما يجعل صناع العمل يحرصون على تجسيد هؤلاء الأعمال بشكل مقنع بداية من اختيار الفنانيين المناسبة لتلك الادوار الي كافة تفاصيل العمل".

وأضاف : " أن أصعب دور من الممكن أن يقدمه الممثل هي تجسيد شخصية الضابط، وذلك نظرا لعدم معرفة المواطنين بتفاصيل حياة هؤلاء الضباط الشخصية وتفاصيل يومهم ".

وعن مسلسل نصيبي وقسمتك قال :" بدايتي جاءت من خلال هذا العمل كما أنه شهد لمعرفتي بكل من المخرج مصطفى فكري والمؤلف عمرو محمود ياسين الذي اعتز بصداقتهم كثيرا ".

وتمنى الفنان كريم العمري ان يقدم الفترة المقبلة العديد من الأعمال السينمائي نظرا لأنها تصبح تاريخ للفنان.