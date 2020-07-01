صـفية العمري تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفلت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، بذكري ثورة 30 يونيو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "العمري" "30 يونيو , ثورة انقذت مصر من الرجعية و الشعب اختار الحياة بدلا من العودة للوراء، كل امنيات بالتقدم والازدهار لمصر الحبيبة و حماها الله من كل شر". والازدهار لمصر الحبيبة و حماها الله من كل شر". في سياق أخر، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه، ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود. ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

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