يستضيف مسرح العرائس بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، حفل النجمة أم كلثوم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.
ويعد حفل أم كلثوم تعود من جديد، هي أولى حفلات ساقية الصاوي بعد الحظر، ومن ضمن الأغاني التي سوف تؤديها عروسةأم كلثوم، أمل حياتي، وأنت عمري، وغيرها من الأغاني التراثية.
يذكر أن النجمة أم كلثوم طرحت سابقًا أغنية بعنوان أنت عمري، والأغنية من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان وتوزيع محمد عبد المطلب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 25 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ أول حفلة بعد الحظر .. أم كلثوم تعود من جديد إلى ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.