بـ أول حفلة بعد الحظر .. أم كلثوم تعود من جديد إلى ساقية الصاوي

يستضيف مسرح العرائس بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، حفل النجمة أم كلثوم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.

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ويعد حفل أم كلثوم تعود من جديد، هي أولى حفلات ساقية الصاوي بعد الحظر، ومن ضمن الأغاني التي سوف تؤديها عروسة

أم كلثوم، أمل حياتي، وأنت عمري، وغيرها من الأغاني التراثية.

يذكر أن النجمة أم كلثوم طرحت سابقًا أغنية بعنوان أنت عمري، والأغنية من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان وتوزيع محمد عبد المطلب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 25 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.