بـالفيديو .. راغب علامة و وائـل كافوري يكسران الملل بلعبة التنس

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو جديد بصحبة وائل كفوري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "علامة" و "كفوري" في الفيديو، من داخل إحدى صالات لعبة "التنس"، وفاز الأول على الأخير في اللعبة.
يذكر ان النجم اللبناني راغب علامة، قدطرح مؤخراً، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.
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