بـالفيديو .. راغب علامة و وائـل كافوري يكسران الملل بلعبة التنس

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو جديد بصحبة وائل كفوري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "علامة" و "كفوري" في الفيديو، من داخل إحدى صالات لعبة "التنس"، وفاز الأول على الأخير في اللعبة.

View this post on Instagram Partners in making people happy and spending a beautiful time 😀playing tennis with @waelkfoury @khaledralama @bilalomar81 Advertisements A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Jun 30, 2020 at 9:24am PDT

يذكر ان النجم اللبناني راغب علامة، قد

طرح مؤخراً، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.