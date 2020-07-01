بعد الإحتفال بعيد ميلادها .. نوال الزغبي : أصبحت أكثر حكمة وسعادة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "الزغبي" على الصورة: " كبرت سنة وأصحبت أكثر حكمة وسعادة ".

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وكانت قد إحتفلت، أمس الإثنين، بعيد ميلادها وسط حضورة أصدقائها و أسرتها، الذين رتبوا لمفاجأة من أجل الإحتفال بعيد ميلادها.

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يذكر أن اخر أعمال النجمة نوال الزغبي أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.