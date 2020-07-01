محمود فكري :أتبع مع نجوم الفن نظامًا رياضيًا وغذائيًا بمعاييرعالية الجودة

أكد المدرب محمود فكري أخصائي تغذية المشاهير ونجوم الفن أن هناك طرق علمية بحتة يتابعها النجوم في النظام الرياضي والغذائي بشكل يومي وهناك معايير عالية الجودة يتم اتباعها بصورة دورية وبشكل دائم مع كل نجم مشهور لاسيما أن طبيعة عمل النجوم تختلف عن أي شخص أخر فالنظام الرياضي والبناء الصحي أهم ما يميز النجوم لذا يتبع كل نجم نظاما علمية ورياضيا خاصًا حول ما يحتاجه جسمه وما يريده ويتطلبه كل دور في المسلسل أو الفيلم أو تسجيل أغنية علي ما شبه ذلك حول أعمالهم الفنية.

وأضاف: بناء جسم رياضي مثل المطرب

عمرو دياب يختلف في تكوينه عن المطرب أحمد سعد كذلك المطرب خالد سليم يختلف كليا عن النظام الغذائي والتمارين الخاصة الذي يتابعها المطرب رامي جمال وهكذا فكل شخص يحتاج إلي أسلوب معين من التغذية السليمة وكميات البروتين وتقوية عضلات بعينها وعدد الأيام ويختلف أيضا النظام الغذائي والتمارين الخاصة المطربة أصالة وسميرة سعيدة فكل جسم يحتاج إلي نظام غذائي ورياضي معين وهناك من يريد زيادة جسمه أحيانا لتقديم مشاهد معينة في فيلم او مسلسل الدور يتطلب منه ذلك هذا نظام أخر حول أسلوب وطريقة التغذية وهناك من يريد التركيز علي مناطقة معينة في التمارين الرياضية للجسم وتقوية عضلات.

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وأضاف: من العوامل التي أحددها بشكل علمي مع النجوم هو النظام الغذائي المناسب للوزن والطول والحالة الصحية لكل نجم حتي يصل كلا منهم الي جسم وقوام وممشوق وهذا ما أحرص عليه في تدريب المشاهير منهم الفنان أحمد عز وأصالة وشيكابلا و الفنان تامر حسني وحماقي ورامي جمال واحمد الفيشاوي وسميرة سعيد وعمرو سعد وكرم جابر وكريم فهمي والمخرج طارق العريان وغيرهم من النجوم.

يذكر أن المدرب محمود فكري حاصل علي مركز ثاني في بطولة مستر باولمبياد بكين 2019؛ وحاصل علي مركز ثالث في بطولة أرنولد كلاسيك الشهيرة العالمية في جنوب أفريقيا عام 2016.