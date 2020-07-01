تراند اليوم : وفاء عامر عن يوسف الشريف : حر في رأيه

انتقدت الفنانة وفاء عامر حملة الهجوم التي تعرض لها الفنان يوسف الشريف بعد تصريحه برفضه تقديم أي مشاهد ساخنة أو تحمل إيحاءات في أعماله، كما انتقدت وصف البعض له بأنه إخواني.

وقالت وفاء عامر في تصريحاتها لـ”مصراوي”: “يوسف الشريف مش إخواني كما زعم البعض، ولكنه رجل ملتزم ولديه كل الحرية في التعبير عن رأيه سواء يقبل التلامس أو لا فهو حر”.

وأضافت: “لماذا تتم مهاجمته ووصفه بأنه إخواني؟ ولماذا لا نلتمس له العذر فقد تكون زوجته مثلا تغار عليه؟ أو لأسباب أخرى تجعله يضع شرطًا في عقود أعماله بعدم تقديم مثل هذه المشاهد”.

وتابعت: “الهجوم على يوسف الشريف أحد أشكال التنمر غير المرغوبة”.

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واستطردت: ” بصراحة أعشق فن يوسف الشريف، فهو ممثل ناجح وسيستمر وستظل الجماهير تتابعه وتلاحق أعماله رغمًا عن أي هجوم بحاول النيل منه”.

واختتمت حديثها قائلة: “شاهدت ليوسف الشريف مسلسل عديدة، وأقربها لقلبي (رقم مجهول و الصياد) لكني لم أشاهد النهاية ولكنه عمل ناجح جدًا”.

الجدير بالذكر أن الفنان يوسف الشريف أثار حالة من الجدل مؤخرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رفضه تقديم المشاهد الساخنة وكتابة ذلك ضمن بنود عقود أعماله الفنية.