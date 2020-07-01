تراند اليوم : المنتج وليد منصور يدافع عن يوسف الشريف بإستماتة .. وهذا ماقاله عنه

دافع المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، عن الفنان يوسف الشريف وذلك بعد أن تعرض الأخير لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والهجوم من بعض الفنانين عليه عقب تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان حول ملامسة النساء في الأعمال الفنية والشروط التي يكتبها في

وقال “منصور” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا مرضى السوشيال ميديا ارفعوا أيديكم عن النجم يوسف الشريف، فنان محترم ومحترف ومختلف واحترم كل ما قاله في موضوع البند الخاص بعقوده، ما تتنازلش لو أنت فاشل محدش كان جاب سيرتك بس انت الحمدلله ناجح قوي فقطتك جمل”.

وكانت أخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل النهاية الذي تم عرضه بس السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، بينما كانت آخر أعمال المنتج وليد منصور هو فيلم كازابلانكا الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، وعرض له أيضا فيلم البدلة بطولة الفنان تامر حسني وأكرم حسني.