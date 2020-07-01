تراند اليوم : اتفرج – رانيا يوسف قلعت البطانة خالص ولبست الاحمر

تستمتع الفنانة رانيا يوسف، بعطلتها الصيفية على البحر فى إحدى المدن الساحلية، حيث تشارك جمهورها ومتابعيها كل يوم ، بصورها على الشاطئ مستمتعة بأشعة الشمس، أوفي حديقتها الخاصة وظهرت رانيا يوسف فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ترتدي فستان مثير لونه أسود وبه ورود حمراء ويكشف عن جزء من صدرها.

ويشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تخوض تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “الحرامى” ينتمى نوعية أعمال الـ 10 حلقات، حيث تشترك فى بطولته إلى جانب الفنان بيومى فؤاد ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل “الآنسة فرح” الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin” ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.

وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى من مسلسل “مملكة إبليس” على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضى، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسى صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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