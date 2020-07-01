تراند اليوم : ابن فنان شهير: امي بتصغر واحنا بنكبر – اتفرج

نشر خالد علامة نجل الفنان راغب علامة، صورة لوالدته جيهان علامة، مازحها فيها بسبب جمالها وأنوثتها، معبرًا عن مدى حبه الشديد لها من خلال الصور والفيديوهات المميزة التي يشاركها مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام.

ونشر خالد علامة صورة تجمعه بوالدته لكنه استخدم تطبيق “Face app ” لتغيير ملامح وجهه وإظهارها بعمر أكبر من الحقيقي، ثم سخر من ملامح والدته التي لا تكبر، حيث علق بطرافة على الأمر قائلًا: “كبرت أسرع من أمّي.. نحنا منكبر وأمّي بتصغر.. وين العدل؟.. أم خالد”.

ولاقى خالد علامة تفاعل قطاع كبير من الجمهور على الصورة التي شاركها، وتعليقه الطريف، حيث أشاد المتابعين بجمال والدته وشبابها الدائم، وتمنوا لهما دوام السعادة والعمر الطويل.

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