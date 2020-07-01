تراند اليوم : بالصور.. ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة حملها

روّج حساب مفبرك يحمل اسم الممثلة المصرية ​ياسمين عبدالعزيز لخبر كاذب عنها، اذ ينقل تصريح مزيف عن لسانها تكشف فيه عن حملها.

ونشرت ياسمين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحساب المزور، محذرة الجمهور منه، معلقة بالقول: “الأكونت ده منتحل شخصيتي”.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز عرض لها في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.